Байдена обвинили в попытке сыграть на два фронта во время конфликта в секторе Газа
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Президент Соединенных Штатов делает прямо противоположные вещи. Он пытается поддерживать и Израиль, и палестинцев.
Об этом заявил Дональд Трамп. Он считает, что нынешний глава Белого дома виновен уже хотя бы в том, что позволил этому конфликту начаться.
«Байден позволил этому случиться. Послушайте, Байден пытается играть на два фронта, и я думаю, что ему это не удается», - указал он.
Об этом экс-президент сообщил в своем интервью Just the News. По его мнению, если бы он занимал кресло президента, то этот ближневосточный конфликт не начался бы. Трампу хватило бы политического опыта предотвратить его.