Байдена уличили в искажении фактов биографии

В частности, Байден рассказал про своего отца, который всю жизнь усердно трудился и не смог получить образование в колледже. Однако издание раскопало, что отец президента год учился в престижном Университете Джонса Хопкинса.

Байден заявил, что был «внесен в список беднейших людей конгресса за 36 лет». New York Post сообщила, что через год после избрания в конгресс семья Байдена перебралась в особняк площадью в 930 квадратных метров, что вряд ли соответствует статусу «беднейшего».

Также в ходе выступления президент горделиво сообщил, что уменьшил госдолг на $1,7 трлн. В Белом доме уточнили, что Байден имел в виду не госдолг, а дефицит бюджета.

Оговорки стали «фирменным стилем» 80-летнего американского лидера.