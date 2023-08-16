Байдена уличили в искажении фактов биографии
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Президент США Джо Байден в ходе публичного выступления в Милуоки переврал некоторые факты своей жизни, выяснила газета New York Post.
В частности, Байден рассказал про своего отца, который всю жизнь усердно трудился и не смог получить образование в колледже. Однако издание раскопало, что отец президента год учился в престижном Университете Джонса Хопкинса.
Байден заявил, что был «внесен в список беднейших людей конгресса за 36 лет». New York Post сообщила, что через год после избрания в конгресс семья Байдена перебралась в особняк площадью в 930 квадратных метров, что вряд ли соответствует статусу «беднейшего».
Также в ходе выступления президент горделиво сообщил, что уменьшил госдолг на $1,7 трлн. В Белом доме уточнили, что Байден имел в виду не госдолг, а дефицит бюджета.
Оговорки стали «фирменным стилем» 80-летнего американского лидера.