Байдена уличили в ответе на вопросы по специально подготовленной бумажке

Во время пресс-конференции, которую глава Белого дома проводил вместе с Владимиром Зеленским, он явно произносил заранее приготовленные ответы. Получается, что он заранее знал вопросы журналистов.

Об этом заявил журналист из Соединенных Штатов Билл О'Райли. Он назвал прошедшую пресс-конференцию смехотворной.

«Президент, очевидно, читает ответы. Откуда же он знал вопросы?», - задался вопросом американец.

В той же соцсети, где он опубликовал свое мнение, с ним согласились, но добавили негатива. Пользователи отметили, что Байден регулярно путался в ответах, уходил от вопросов. На вопрос, что США порекомендуют Украине по поводу переговоров с Россией, глава Белого дома вообще начал говорить о каких-то успехах ВСУ.В связи с этим люди назвали поведение своего национального лидера неловким и очень постыдным.