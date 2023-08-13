Байдену предрекли трудности на президентских выборах

Действующему президенту Соединенных Штатов Джо Байдену предрекают трудности в предвыборной кампании для президентской гонки из-за расследования по делу его сына Хантера. Об этом сообщает информационное агентство Reuters .

Член Демократической партии высокого ранга сообщил, что избирательный штаб Байдена столкнется с трудностями из-за того, что дело о его сыне было выведено на уровень спецпрокурора. Он считает, что это серьезно скажется на переизбрании Байдена-старшего. Он также предположил, что на каждом шагу, СМИ будут спрашивать президента США именно об этом.

Он также сообщил, что Байден будет обсуждать экономику, оружие и нацбезопасность страны, но «у него будет мало возможностей для этого».

В агентстве также сообщили, что руководство Демократической партии рассчитывало на достижение сделки с прокурором Дэлавера, но переговоры по этому вопросу ни к чему не привели.