Глава Снигиревского района, оккупированного ВСУ, Юрий Барбашов раскрыл потери украинских войск во время контрнаступления. По его словам, из-за своих колоссальных потерь, ВСУ сейчас пытаются пополнить ресурсы мужским населением Херсона и Николаева. Слова Барбашова передает издание ТАСС .

По информации Барбашова, поступившей с украинской стороны, количество потерь составляет 48 тысяч человек. Он отметил, что вероятность выживания на поле боя дольше двух дней называют минимальной.

Он также передал информацию с Украины, согласно которой, плохая статистика деморализовала ВСУ. В Николаеве была проведена облава возле военкоматов для пополнения рядов Вооруженных сил. По его словам, всего за несколько дней к службе было принуждено более тысячи человек.

Барбашов заявил, что точно такие же мероприятия сейчас проходят в Херсоне. По его информации, людей прямо на улице хватают полицейские.