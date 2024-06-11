Белоруссия рассчитывает вступить в БРИКС уже в этом году

Белоруссия надеется на вступление в БРИКС после предстоящего саммита организации в Казани, который пройдет в октябре этого года. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Алейник.

Он отметил, что Белоруссия полностью разделяет цели и подходы БРИКС по формированию нового справедливого, многополярного мирового порядка. Также он отметил огромный потенциал объединения.

По его словам, Минск полностью поддерживает идею расчетов в национальных валютах в международных расчетах, так как существующая глобальная финансовая система несет риски для всех участников операций.

Алейник подчеркнул, что Белоруссия как один из ведущих мировых экспортеров удобрений, ряда продовольственных товаров, а также сельхозтехники может внести существенный вклад в обеспечение международной продовольственной безопасности.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что не исключает возможности вступления своей страны в БРИКС.