Белоруссия захотела восстановить отношения с одной из стран ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с инициативой о восстановлении двусторонних отношений с Германией. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Белорусский лидер признал, что этот процесс будет сопряжен с определенными трудностями, однако подчеркнул, что нормализация отношений соответствует интересам народов обеих стран.

«Предлагаем вместе снимать пограничные и другие барьеры в целях восстановления двусторонних отношений», — сказал Лукашенко.

В качестве жеста доброй воли Минск накануне также продлил безвизовый режим для граждан стран-членов Европейского союза (ЕС), включая Германию.

Особое внимание белорусский лидер уделил отношениям с Польшей, отметив, что главной задачей для республики является недопущение эскалации напряженности.

В связи с этим Лукашенко сообщил о решении перенести проведение совместных учений «Запад-2025», объяснив эту меру необходимостью предотвращения возможных провокаций со стороны Варшавы.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко установил в своем кабинете макет «Орешника».