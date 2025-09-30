В кабинете Лукашенко появился «Орешник»: что означает новый символ в интерьере белорусского лидера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разместил в своем рабочем кабинете детализированную модель новейшего ракетного комплекса «Орешник». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал «Пул первого».

Комплекс «Орешник» относится к ракетам средней дальности, способным нести ядерные боеголовки. Его развертывание на территории Белоруссии стало одним из следствий углубления военно-технического сотрудничества с Россией.

Ранее Александр Григорьевич Лукашенко назвал чепухой слова Зеленского о нем самом и Путине.