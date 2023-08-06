Белоусов заявил, что нужно создать концепцию регулирования использования дронов

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов выступил за создание закона, который регулировал бы модель управления БПЛА, в том числе и на территории космоса. Об этом сообщило издание РИА Новости .

На мероприятии «Архипелаг 2023», представитель президента РФ Дмитрий Песков рассказал Белоусову о нужде в построении модели управления передвижениями БПЛА, в том числе и в космосе. Вице-премьер рассказал, что такую модель нельзя сделать с нашей планеты, ее нужно строить и через космический сегмент.

Белоусов заявил, что для устойчивости, нужно будет «освоить и тропосферу», а значит, иметь аппарат, работающий на солнечных батареях, который сможет пробыть, как минимум год, на такой высоте.

Он отметил, что для реализации подобного потребуется создать соответствующий закон и объяснил, что у авиации и космической деятельности свои интересы. По мнению вице-премьера, необходим закон, в котором будет прописано, кто и что будет делать.