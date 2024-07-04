Белый дом: Байден принял решение по своему участию в выборах США

Действующий глава Белого дома Джо Байден намерен руководить США и дальше, для чего непременно примет участие в предстоящих президентских выборах, несмотря на обрушившийся на него от коллег по Демократической партии шквал критики после провальных дебатов со своим основным соперником, миллиардером Дональдом Трампом. Такой исчерпывающий ответ журналистам на брифинге в среду, 3 июля, дала официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер.

Напомним, на прошлой неделе в США прошли долгожданные президентские дебаты между действующим президентом Джо Байденом и его предшественником, миллиардером Дональдом Трампом. Почти все местные СМИ, включая глубоко демократические, признали произошедшее полным провалом Байдена. В стране во всю раздаются призывы к замене кандидата от Демократической партии.

«Абсолютно, абсолютно нет», — ответила Жан-Пьер на вопрос о возможном отказе Байдена от участия в выборах, трансляция пресс-конференции велась на сайте Белого дома.

Представитель Белого дома подчеркнула, что такой же позиции придерживаются и в предвыборном штабе Джо Байдена.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден пожаловался жене после проигрыша дебатов с Трампом.