Белый дом опубликовал еще один снимок Путина и Трампа, назвав их встречу «исторической». Переговоры двух лидеров продолжаются уже больше часа.

Ранее профайлер Анищенко оценил рукопожатие Путина и Трампа как «прекрасное». Он отметил, что улыбка Путина была очень приятной, а Трамп, кажется, немного нервничал. Даже Трамп, который обычно любит доминировать в рукопожатии, не стал этого делать и развернул свою ладонь вверх.