В аэропорту города Анкоридж произошло первое приветствие в виде рукопожатия. Оно длилось 11 секунд, и Трамп первым протянул руку российскому лидеру.

Следующее рукопожатие лидеров прошло на специально оборудованной сцене с надписью «Аляска — 2025».

По мнению Карин Кнайсль, бывшего министра иностранных дел Австрии, рукопожатие президентов России и США выглядело естественным и открытым.

«Очень полезно то, что Владимир Владимирович Путин говорит по-английски. Пусть их встречи будут основательными и строящими доверие, открывающими новую главу», — сказала она в беседе с РИА Новости.

Илья Анищенко, эксперт по анализу лжи и невербальных сигналов, известный как специалист по профайлингу, дал комментарий RT, основываясь на видеоматериалах, на которых запечатлён визит Владимира Путина на авиабазу в Анкоридже. Там он встретился с Дональдом Трампом.

Лидеры государств пожали друг другу руки, сделали совместное фото и отправились на саммит.

«Очень хорошие кадры... Особенно кадр, как они ехали вместе в одном лимузине, что, естественно, уже настраивает на очень хороший лад, это очень хороший символизм. И то, что Путин заранее посетил памятник «Героям АлСиба», лётчикам, которые самолеты по ленд-лизу перевозили, тоже определенный сигнал послан», — считает собеседник RT.

Специалист оценил рукопожатие как «прекрасное». Улыбка Путина была очень приятной, а Трамп, кажется, немного нервничал. Даже Трамп, который обычно любит доминировать в рукопожатии, не стал этого делать и развернул свою ладонь вверх. В целом всё было хорошо, но мы продолжим наблюдать. Анищенко отметил, что Путин был более спокоен, чем Трамп.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет именно там и в указанный Трампом день.

