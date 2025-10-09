Белый дом предупредил о рисках для ядерного щита США из-за бюджетного тупика

Министр энергетики США Крис Райт в четверг забил тревогу, заявив, что в течение ближайшей недели американское правительство исчерпает средства на программу модернизации своего ядерного арсенала.

Причиной кризиса стал продолжающийся шатдаун, парализовавший работу федеральных ведомств.

«В ближайшие шесть-семь дней у нас закончится финансирование, и переоснащение нашего ядерного арсенала, главного гаранта нашего суверенитета, будет недофинансировано», — констатировал он в ходе совещания кабинета администрации в Белом доме.

Райт возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на лидера сенатских демократов Чака Шумера, обвинив его в безответственной позиции. По словам министра, Шумер блокирует утверждение временного бюджета, который позволил бы возобновить финансирование правительственных программ.

