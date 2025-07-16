Белый дом приказал сжечь почти 500 тонн печенья для афганских и пакистанских детей

Администрация президента США Дональда Трампа отдала приказ уничтожить 500 тонн печенья, купленного Агентством США по международному развитию (USAID) за $800 тыс. для детей из Пакистана и Афганистана. Об этом стало известно изданию Atlantic.

По информации источников, продукция хранилась в Дубае, но после приостановки гуманитарной помощи странам Ближнего Востока при новой администрации США сотрудники агентства так и не получили разрешения на ее распределение. В итоге печенье, срок годности которого истекал, будет сожжено, а на его утилизацию потратят еще $130 тыс.

Как отмечает издание, эта партия могла накормить около 1,5 млн детей в течение недели, но вместо этого превратиться в пепел.

В начале 2025 года американский бизнесмен и основатель компании Space X Илон Маск, который поддерживал Трампа на посту президента, назвал USAID «преступной организацией» и призвал закрыть агентство.

Государственный секретарь США Марко Рубио тогда же заявил о проверке деятельности USAID на соответствие внешнеполитическим приоритетам администрации.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о влиянии своей супруги Мелании на отношение к России.