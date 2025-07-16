Трамп рассказал о влиянии своей супруги Мелании на отношение к России

Дональд Трамп прокомментировал вопрос о возможном влиянии его жены Мелании Трамп на его видение российско-украинского конфликта. Американский лидер отметил, что первая леди занимает нейтральную позицию, однако выражает беспокойство в связи с большим количеством жертв.

Ранее издание The Times, ссылаясь на свои источники, опубликовало информацию о том, что Мелания Трамп является «неожиданным союзником» Украины в администрации президента.

По информации издания, первая леди имеет большее влияние на решения Трампа, чем принято считать, и, возможно, сыграла свою роль в решении о предоставлении Украине ракетных комплексов Patriot.

The Times объясняет позицию Мелании ее происхождением, напоминая, что супруга президента родилась в Югославии.

Кроме того, президент США Дональд Трамп выразил мнение, что президент России Владимир Путин заинтересован в достижении мира. Это заявление прозвучало в общении с журналистами на авиабазе Эндрюс.

«Он говорит, что хочет мира. Пока что это только разговоры. Думаю, что он хочет [мира]. Надеюсь, что хочет. Мы скоро узнаем», — сказал Трамп.

Президент США допустил, что прогресс в этом вопросе может быть достигнут быстрее, чем в течение 50 дней, которые он ранее отводил на достижение соглашения.

Американский лидер также упомянул, что после своего заявления, сделанного 14 июля, он не поддерживал связь с российским коллегой.

Ранее в Госдуме ответили на желание Киева наносить удары по Москве и Петербургу.