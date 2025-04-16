Белый дом раскрыл позицию Трампа по вопросу Канады

Президент США Дональд Трамп по-прежнему настаивает на присоединении Канады к США в качестве 51-го штата. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

В ходе брифинга для представителей СМИ она сказала, что США выделили субсидии на обороноспособность Канады. Трамп убежден, что Канаде выгодно войти в состав США, добавила Левитт.

Так она ответила на вопрос журналистов о том, почему американский лидер давно не упоминал Канаду в качестве «51-го штата».

Что касается возможных переговоров с Канадой по пошлинам, Левитт отметила, что Трамп придерживается «гибкого подхода», но на первом месте у него интересы американских граждан.

Напомним, Трамп уже не раз выступал за присоединение Канады к США. По его словам, северный сосед выделяет недостаточно средств на оборону, рассчитывая на помощь Вашингтона.

Трамп обещал избавить Канаду от торговых пошлин и предоставить ей военную защиту, если она станет 51-м штатом США.

Ранее сообщалось о том, что в Канаде захотели полностью изменить всю систему международной торговли.