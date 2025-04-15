В Канаде захотели полностью изменить всю систему международной торговли

Канада совместно с другими государствами планирует видоизменить всю международную торговлю из-за тех таможенных тарифов, которые были введены в США. Такое заявление сделал Марк Карни, глава канадского кабинета министров. Его слова привел ТАСС.

Политик отметил, что Соединенные Штаты ввели свои «несправедливые тарифы», и это говорит о конце периода спокойного обмена продукцией.

«Нам придется строить новые отношения с Соединенными Штатами. Канада со странами-единомышленницами может помочь перестроить глобальную систему торговли», — указал Карни.

Он не стали ничего говорить, в каком направлении будет вестись изменение правил торговли. До этого он призывал перенаправить поток канадской продукции в сторону Европы.

Ранее Карни заявил о готовности Канады стать частью амбициозной европейской оборонной инициативы. Эта страна хочет участвовать в новом плане перевооружения Европы. По словам главы правительства, Оттава рассматривает такой шаг как важный элемент укрепления трансатлантической безопасности совместно с надежными глобальными партнерами.