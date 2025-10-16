Белый дом: Трамп считает возможной организацию встречи Путина и Зеленского

Белый дом допустил проведение встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделала официальный представитель американской администрации. Об этом сообщает РИА Новости.

Администрация США рассматривает возможность организации прямых переговоров между лидерами России и Украины. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливитт, этот вопрос обсуждался во время двухчасового телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Американская сторона выразила заинтересованность в продвижении мирного урегулирования.

В рамках диалога лидеры также согласовали проведение собственной встречи, которая запланирована в Будапеште. На фоне этих договоренностей визит Владимира Зеленского в Вашингтон приобретает особое значение. Украинскому лидеру предстоит обсудить параметры возможного участия в новом формате переговоров, инициатива по созданию которой принадлежит Вашингтону.

Ранее сообщалось о том, что Премьер-министр Венгрии заявил о готовности страны выступить площадкой для переговоров между Путиным и Трампом.