Орбан о встрече Путина и Трампа: Будапешт готов стать площадкой для диалога

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности страны выступить площадкой для потенциальных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, назвав эту возможность шансом для мира. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам венгерского премьера, сама возможность проведения таких переговоров представляет собой прекрасную новость для всех, кто поддерживает мирные инициативы. Орбан подчеркнул, что Венгрия обладает необходимыми дипломатическими ресурсами и опытом для организации столь важного диалога.

Ранее сообщалось о том, что Россия и США договорились провести переговоры после звонка Путина и Трампа.