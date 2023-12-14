Белый дом: Украина получит от США не более 4% от оставшегося 1 млрд долларов

Нынешняя американская администрация во главе с президентом США Джо Байденом намерена распределить не более 4% средств на помощь Украине от имеющегося на данный момент 1 млрд долларов, проинформировала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, 96% от указанного миллиарда уже освоены Пентагоном, оставшиеся же 4% Киев получит до конца декабря нынешнего года.

«У нас осталось около миллиарда долларов на помощь Украине. Около 96% этих средств уже было использовано, и Минобороны США готовится распределить оставшиеся 4% в этом месяце», — заявила Жан-Пьер на брифинге для журналистов, ее цитирует ТАСС.

По словам пресс-секретаря, США думают о помощи Украине, однако не забывают о необходимости «восполнять собственные запасы вооружений».

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