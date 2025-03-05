Берлин ищет способы заблокировать «СП-2» на фоне слухов о сделке США с РФ

Власти ФРГ анализируют возможные меры, которые помогут предотвратить запуск газопровода «Северный поток — 2», если Россия и США действительно придут к соглашению о поставках газа в Европу. Об этом пишет германское издание Bild, ссылаясь на собственные источники во властных структурах.

В столице Германии рассматривают возможность заключения соглашения о поставках газа между лидерами России и США и анализируют, какие меры можно принять для предотвращения реализации проекта.

Как сообщает источник, в Швейцарии последние дни якобы ведутся некие тайные обсуждения о транспортировке российского газа в Германию по газопроводу «Северный поток — 2».

В дополнение к этому издание Bild предоставило информацию о содержании потенциальной сделки. В частности, Вашингтон выступает в качестве посредника, через которого российский газ поставляется в Германию. Американские финансовые инвесторы задействованы в этой сделке и получают от неё доход. При этом сам Белый дом официально не участвует в указанной сделке.

В то же время в Берлине на официальном уровне сообщили об отсутствии информации о переговорах, а в Кремле на публикацию Bild решили и вовсе не обращать внимания.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что РФ не использовала газ и «Северный поток — 2» как оружие.