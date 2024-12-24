Одно из изданий Германии запретило своим журналистам принимать участие в виртуальной пресс-конференции, которую проводит глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщила Мария Захарова, официальный представитель МИД, во время выступления на телеканале «Россия 24».

Одно из немецких изданий получило приглашение поучаствовать в мероприятии, которое проводил руководитель российского внешнеполитического ведомства. Представители этого СМИ заявили, что им надо согласовать свое участие с редакцией.

«Потом позвонили и сказали, что им не разрешили», — указала Захарова.

Причиной для отказа в участии стала якобы «рождественская повестка», на которой журналистам приказали сосредоточиться. Дипломат подчеркнула, что такой ответ выглядит потрясающим.

Ранее Захарова раскритиковала украинские власти, которые отвергли рождественское перемирие. Киев заявил, что такая инициатива является «аморальной манипуляцией». Представитель МИД РФ сообщила, что перемирие является аморальным только для режима Зеленского, поскольку руководство Украины является «бесноватым».