Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Венгрия предложила Украине рождественское перемирие, однако Киев отверг данную инициативу, назвав ее «аморальными манипуляциями».

МИД Украины, отметила Захарова, не будет упоминаться в контексте отказа от перемирия, так как, считает она, западные СМИ только создают фейки.

Для киевского режима «рождественское перемирие» является аморальным, потому что его руководство «бесноватое», добавила Захарова.

Ранее сообщалось о том, что ответ Захаровой по вопросу Курильских островов шокировал правительство Японии.