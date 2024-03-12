Беспорядки на Гаити привели к смене правительства

Гаитянский премьер-министр Ариэль Анри уйдет в отставку, а свои служебные обязанности передаст специально назначенному переходному президентскому совету. Об этом сообщил президент Гайаны Ирфаан Али, его слова привел ТАСС .

Временный президентский совет будет исполнять полномочия обычного президента, в том числе он сам назначит временного премьера. В него от разных партий войдут семь человек, способных полноценно голосовать при принятии решения, плюс двое наблюдателей, которых не станут снабжать правом голоса.

«На пути к свободным и справедливым выборам необходимо гарантировать, что Гаити будет управляться в соответствии с принципом верховенства закона», - объяснил гайанский лидер цель данного совета.

Волнения на Гаити произошли во время отсутствия премьер-министра в стране, Анри в этот момент пребывал в Кении. Беспорядки были устроены уличными бандами, которые организовали стрельбу в столице Гаити Порт-о-Пренсе.

Ранее в ООН допускали, что на Гаити надо ввести войска и подразделения спецназа. Это помогло бы стабилизировать на острове обстановку и общественный порядок.