«Бесценные дружеские отношения». Ким Чен Ын в личном письме пообещал Путину безусловную поддержку
Ким Чен Ын в письме Путину заявил, что гордится дружескими отношениями с ним
Фото: [Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф]
Глава КНДР Ким Чен Ын в своем обращении к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину подчеркнул исключительную ценность двусторонних отношений.
Об этом в четверг, согласно датировке документа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Пользуясь этим случаем, хочу подчеркнуть, что я считаю дружеские отношения с вами самыми бесценными и горжусь ими», — говорится в тексте послания.
Лидер КНДР также выразил готовность оказывать безоговорочную поддержку внешнеполитическому курсу и ключевым решениям российского лидера.
