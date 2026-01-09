«Бесценные дружеские отношения». Ким Чен Ын в личном письме пообещал Путину безусловную поддержку

Logo

Ким Чен Ын в письме Путину заявил, что гордится дружескими отношениями с ним

Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта

Фото: [Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф]

Глава КНДР Ким Чен Ын в своем обращении к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину подчеркнул исключительную ценность двусторонних отношений.

Об этом в четверг, согласно датировке документа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Пользуясь этим случаем, хочу подчеркнуть, что я считаю дружеские отношения с вами самыми бесценными и горжусь ими», — говорится в тексте послания.

Лидер КНДР также выразил готовность оказывать безоговорочную поддержку внешнеполитическому курсу и ключевым решениям российского лидера.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что вместе с народом превратит КНДР в социалистический рай.

