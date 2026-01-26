«Без него нас бы не было». Медведев назвал ядерное оружие гарантом существования СССР и России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в беседе с «Коммерсант» заявил, что наличие ядерного оружия было и остается решающим фактором сохранения государственности — сначала для Советского Союза, а теперь и для современной России.

«Не нужно лукавить, нужно открыто признать, что если бы у Советского Союза и в настоящий момент у России не было ядерного оружия, то вполне вероятно, и страны бы нашей уже не было», — подчеркнул высокопоставленный представитель Совбеза.

По его оценке, ядерный потенциал выполняет ключевую функцию сдерживания, без которого национальный суверенитет мог бы быть утрачен.

