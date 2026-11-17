Приготовление классического борща с говядиной для семьи из четырех человек обходится в 293 рубля. Такие данные приводит аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» по итогам изучения медианных цен на продукты в октябре, сообщает РИА Новости .

«Расходы на приготовление классического борща с говядиной на четырех человек составляют 293 рубля», — говорится в исследовании.

Расчет выполнен на основе стандартного рецепта. На 300 граммов говядины приходится 210 рублей, картофеля — 21 рубль, свеклы — 9 рублей, капусты — 15 рублей, моркови — 6 рублей, лука — 14 рублей, томатной пасты — 18 рублей.

По пояснению аналитиков, ключевую часть затрат формирует мясо, поэтому ценовая динамика на говядину оказывает наиболее заметное влияние на итоговую стоимость блюда. Сезонное предложение овощей при этом сдерживает рост расходов: капуста и свекла сохраняются в числе более доступных ингредиентов.

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