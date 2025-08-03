Если Россия и её руководство не отреагируют на требование Соединённых Штатов Америки о прекращении огня на территории Украины, то никаких последствий не последует, сообщает немецкая газета Bild.

14 июля глава Белого дома Дональд Трамп объявил о своем намерении ввести внушительные пошлины в отношении России, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине. Однако 28 июля американский лидер пересмотрел свои планы и сообщил, что уменьшает срок до 10–12 дней.

В Москве, в свою очередь, неоднократно подчеркивали, что экономика России уже адаптировалась к санкциям, а попытки разговаривать с позиции ультиматумов неприемлемы.

«Если русские промолчат, ничего не произойдет», — сказал изданию военный эксперт Томас Тайнер.

В статье также сообщается, что для Вооружённых сил Украины на линии фронта продолжаются непростые времена, российские войска продолжают наступление. Особое внимание приковано к населённому пункту, который раньше назывался Красноармейском, а теперь — Покровском.

Сообщается, что части Вооружённых сил Украины на флангах вынуждены отходить, и это увеличивает нагрузку на оборону центральных районов.

Вооружённые силы Российской Федерации атакуют позиции в районе населённого пункта Красноармейск, применяя инновационные технологии, включая ударные беспилотные летательные аппараты, добавляет в конце автор статьи.