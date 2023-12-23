Bild: Россия пытается усугубить миграционный кризис в Европе

Российское правительство создало «подставную» авиакомпанию для того, чтобы провозить в Европу нелегальных мигрантов. Соответствующее заявление сделала авторы немецкого издания Bild в своем материале.

Таким образом журналисты прокомментировали объявление о запуске прямых рейсов Минск-Стамбул и Стамбул-Минск, созданных турецкой компанией Southwind Airlines. В издании указали на то, что данный перелет на 2 часа быстрее и дешевле аналогичного у подсанкционной Belavia.

Авторы привели заявление польских властей, которые заявили, что данный рейс становится новым шагом к организации «нового спланированного наплыва беженцев через Россию и Белоруссию» в Европу. Они также утверждают, что РФ и Белоруссия организовали «гибридную операцию» для того, чтобы ухудшить ситуацию с миграционным кризисом в странах Запада.