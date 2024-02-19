Bloomberg: НАТО разрабатывает сценарии отражения нападения России

Постоянные неудачи Украины на фронте в зоне СВО вынудили руководство НАТО начать прорабатывать возможные сценарии отражения от гипотетического нападения России на одного из членов Альянса, передает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных представителей военного блока.

Также отмечается, что дополнительным триггером к подобным действиям стали опасения в том, что США смогут защитить всех членов Северо-Атлантического альянса в случае прямого столкновения с Армией России.

«Союзники Украины обыгрывают мир, в котором США отступают. Члены НАТО… говорят о потенциальном нападении России на одного из них как об опасности, требующей срочного реагирования, поскольку они начинают сомневаться в том, что США сохранят свою традиционную роль по защите Европы в рамках альянса», — пишет Bloomberg.

Стоит добавить, что неоднократные утверждения в руководстве НАТО о возможном нападении России на страны Альянса становились причиной критики со стороны президента России Владимира Путина, называвшего все эти измышления — это «чушью полной». Как пояснял российский лидер, Москва не имеет ни к одной стране военного блока ни единой территориальной претензии.