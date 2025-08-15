Bloomberg раскрыл «пространство для маневра» Трампа на саммите с Путиным

Как сообщило издание Bloomberg, американский президент Дональд Трамп выразил надежду на проведение еще одной встречи на высшем уровне после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп предполагает, что в этом саммите также примет участие президент Украины Владимир Зеленский и, возможно, европейские лидеры. Он считает, что такая встреча может принести больше результатов, чем саммит, планируемый на Аляске.

Этот подход президента США отличается от его предыдущих заявлений о быстром разрешении конфликта. Как утверждают источники агентства, новая тактика предоставляет Трампу больше «пространства для маневра» во время его саммита с Путиным.

В статье отмечается, что президент США сможет принимать решения на основе своей интуиции, что соответствует его дипломатическому стилю и противоречит традиционным бюрократическим процедурам.

Ранее сообщалось, что США на переговорах с РФ представят ключевые министры и директор ЦРУ.