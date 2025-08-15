Объявлен состав делегации США на встрече с представителями РФ

Белый дом представил состав делегации США на предстоящих переговорах с российской делегацией на Аляске, сообщило Reuters.

В команду главы Белого дома Дональда Трампа вошли ключевые фигуры администрации — государственный секретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Напомним, что мировое сообщество находится в ожидании исторической встречи президентов двух ядерных держав — российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, которая состоится в пятницу, 15 августа, в Анкоридже.

Встреча Путина и Трампа пройдет впервые за шесть лет — последний раз главы РФ и США встречались в рамках саммита G20 в Японии.

Известно, что в столицу Аляски отправились высокопоставленные лица российского государства. Во встрече с делегацией США примут участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Отношения России и США в последние три года претерпели негативные изменения, в том числе и из-за ситуации на Украине. На предстоящей встрече Путин и Трамп затронут эту важную тему мировой политики, а также обсудят оставшиеся связи между Москвой и Вашингтоном для выбора дальнейшей стратегии взаимодействия на международной арене.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готовится встретить российского лидера Владимира Путина на Аляске с беспрецедентными почестями.