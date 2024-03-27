Заявление французского президента Эммануэля Макрона о том, что НАТО может послать своих военных на украинскую территорию, было очень неосторожным. Это только разозлило американских чиновников, поскольку подобные шаги могут вызвать резкую ответную реакцию у РФ. Статья по этому поводу появилась у агентства Bloomberg.

Многие в Соединенных Штатах уже не считают, что Эммануэль Макрон является одним из основных выразителей воли Северо-Атлантического блока в Евросоюзе. Чиновники США испытали откровенный гнев после его слов о том, что некоторые страны НАТО могут отправить на Украину свои войска для противостояния России. В Америке тут же испугались, что подобные публичные заявления ведут к неприкрытому риску спровоцировать войну с РФ.

Вдобавок, некоторые государства уже имеют втайне свой контингент на украинской территории. Макрон громкими фразами демаскирует их. Его речи совершенно неразумны с точки зрения оперативной безопасности.

В то же время французский сенат поддерживает своего президента в мнении о необходимости помогать Украине. Только 22 сенатора из более чем трех сотен отказались при голосовании вести дальнейшую накачку правительства Зеленского оружием и деньгами.