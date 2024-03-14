Как передает Reuters, за дальнейшее снабжение киевской хунты вооружениями и деньгами высказались 293 французских сенатора, при 22 голосах против. 11 законодателей воздержались.

Стоит отметить, что ранее в парламенте Франции против накачивания Украины оружием и финансами проголосовали 99 депутатов.

Напомним, месяц назад в феврале президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега владимир Зеленский заключили договор о так называемых гарантиях безопасности. Документ сроком на 10 лет предполагает выделение 3 млрд евро Киеву уже до конца 2024 года.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис рассказал о подробностях своей инициативы по проведению мирного саммита по Украине, о которой страну ранее попросил украинский президент Владимир Зеленский.

В беседе со швейцарским радио Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) Кассис подчеркнул, что конечный положительный результат вряд ли представляется возможным без участия основного игрока, которым в украинском конфликте является Россия.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.