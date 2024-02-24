Bloomberg: Венгрия заблокировала заявление ЕС к годовщине конфликта на Украине с осуждением РФ

Будапешт отказался от подписания совместного заявления стран Европейского союза, касающееся двухлетней годовщине конфликта на Украине и осуждающее РФ, сообщает со ссылкой на источники.

Таким образом, по информации агентства, ветирование документа Венгрией сделало невозможным его публикацию от имени всех стран-участников ЕС.

Отмечается, что, помимо Венгрии, еще одно государство было не в восторге от подписания данного коммюнике. Однако, что это за страна не называется. Известно только, что она не является членом НАТО.

В итоге заявление пришлось обнародовать только от имени председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и ее коллеги из Евросовета Шарля Мишеля. Кроме того, под документом поставила подпись председатель Европарламента Роберта Метсола.

Агентство отдельно добавило, что о причинах своего ветирования в Будапеште не рассказали.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.