Более 110 снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах ВСУ. В своих соцсетях он заявил, что за сутки украинские военные выпустили по региону больше 110 снарядов.

Под обстрел попали три приграничных района. Всего ВСУ выпустили 117 снарядов. В результате – один местный жизнь получил осколочное ранения после падения неустановленного объекта в селе Колотиловка Краснояружского района. По словам Гладкова, мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась.

«В Шебекинском городском округе по хутору Панков выпущено 4 минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка и поселку Красное – по три минометных снаряда. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор.

Он также добавил, что 13 артиллерийских снарядов было выпущено по селу Нехотеевка. По Журавлевке выпустили 10 снарядов, по Красному Хутору – 5. Также Гладков сообщил о попытке атаковать область с помощью БПЛА. С дрона сброшена одна граната.

С начала специальной военной операции ВСУ регулярно обстреливают приграничные регионы России. Украинские военные атакуют Белгородскую область, Брянскую и Курскую области. Часто ВСУ используют артиллерию и беспилотники.