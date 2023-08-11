Более 20 миллионов человек подключили двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах»

Более 20 миллионов россиян подключили двухфакторную аутентификацию на портале «Госуслуг», сообщило в пятницу, 11 августа, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В ведомстве отметили, что 1 октября такая мера станет обязательной для всех пользователей сервиса. Ежедневно к двухфакторной аутентификации подключаются по 300-400 тысяч человек, уточнили в Минцифры России.

«Самый простой способ защитить свой аккаунт на «Госуслугах» – использовать двухфакторную аутентификацию. Ее подключили уже 22 млн пользователей, а с 1 октября она станет обязательной для всех», – говорится в сообщении ведомства.

Там же отметили, что с 1 июня 2023 года пользователям приходят уведомления об изменениях, которые начнут действовать осенью.

Двухфакторная аутентификация – это метод идентификации пользователя, который дополнительно защищает его личные данные. Используя этот метод, подтвердить свой аккаунт нужно при помощи двух способов – либо по электронной почте, либо по СМС, или по номеру телефона.

Портал «Госуслуг» был запущен в декабре 2009 года. С его помощью граждане могут значительно упростить получение государственных услуг. Так, например, россияне могут подать заиления на получение загранпаспорта или замену паспорта, а также оплатить штрафы.