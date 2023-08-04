Болгарские власти одобрили соглашение о поставке на Украину сотни бронетранспортеров

Ранее такое соглашение было заключено между министерством внутренних дел Болгарии и Киевом. Теперь же его одобрило правительство.

Еще в июле, во время визита в страну Владимира Зеленского, проходили переговоры о передачи БТР украинской армии. Они не используются болгарскими силовиками, поэтому София решила, что боевую технику в количестве ста машин можно безболезненно передать Украине. Решение правительства о легитимности такого шага заметно приближает данную сделку к выполнению.

Информацию об этом распространило Болгарское национальное радио. Теперь министр внутренних дел Калин Стоянов проведет очередной тур переговоров с украинцами, после чего будет подписан итоговый документ. После этого бронированные машины будут поставлены в ВСУ.