Большая часть жителей Нигера поддерживает мятежников

Около 80% граждан Нигера выразили поддержку мятежникам, совершивших военный переворот в стране и свергнувших президента Мохамеда Базума, следует из материала английского журнала The Economist . Исследование провела компания Premise Data.

«Исследование, проведенное после переворота, показало, что 78% респондентов поддерживают действия хунты», – пишет издание.

Отмечается, что 73% опрошенных придерживаются мнения, что мятежники должны удерживать власть долгое время или «до проведения новых выборов».

Точное количество человек, принимавших участие в опросе, и даты его проведения не указываются. Как отметило издание, полученные результаты не являются репрезентативными для всего государства, так как Premise Data проводит аналогичные исследования по мобильному телефону.

Несмотря на это, The Economist указывает на то, что большая часть респондентов являются хорошо образованными мужчинами. 62% опрошенных живут в столице Нигера – Ниамее.

26 июля бойцы национальной гвардии Нигера заблокировали президента Базума в президентском дворце и вынудили его уйти в отставку. СМИ отмечали, что мятежники были недовольны намерением Базума уволить командующего гвардией Омара Тчиани, который сейчас является временным главой государства.

Выступая в эфире национального телевидения, мятежники объявили о закрытии границ, а также о действии комендантского часа. На данный момент некоторые ограничения в стране прошли. Также мятежники предостерегли другие страны и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) от вмешательства во внутренние дела Нигера.