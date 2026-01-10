«Болваны, радуйтесь». Соскин устроил разнос украинским властям после удара «Орешника»

Политолог Олег Соскин, бывший помощник президента Леонида Кучмы, выступил с критикой в адрес украинского руководства после удара российской ракетой «Орешник». В эфире собственного YouTube-канала он отметил, что власти должны испытывать облегчение от того, что боеприпас не был оснащен ядерной боевой частью.

«Некоторые говорят: "О, там не было ядерных головок, пробило там несколько перекрытий". Так вы, болваны, радуйтесь, что боеголовка не была начинена соответствующим взрывным материалом. Если бы там было еще что-то, что взрывается, то уже некому и говорить было бы"», — заявил Соскин.

Эксперт также потребовал отставки ответственных чиновников, обвинив их в неспособности обеспечить оборону государства. По его словам, руководство озабочено лишь личным обогащением за счет бюджетных ассигнований.

«Это примитивные существа, которые вознеслись из грязи во власть. Таково, к сожалению, наше нынешнее положение», — подвел итог политолог.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский находился в бункере во время удара «Орешника».