«Борьба за будущее в условиях войны». Зеленский активизирует контакты с соперниками на фоне падения рейтинга

По данным американского агентства Bloomberg, президент Украины Владимир Зеленский предпринимает шаги для улучшения своих позиций в рейтингах общественного доверия. Этот процесс происходит на фоне обсуждения вероятности проведения президентских выборов в стране.

«В свете разразившегося скандала с коррупцией президент Украины Владимир Зеленский все чаще налаживает контакты с потенциальными политическими соперниками, поскольку вероятность выборов возрастает», — констатируют авторы материала.

Как отмечает агентство, частью стратегии главы государства является не только диалог, но и жесткая критика возможных конкурентов. Яркой иллюстрацией этого стал недавний публичный конфликт с мэром Киева Виталием Кличко, в ходе которого стороны обменялись обвинениями по поводу причин энергетического кризиса в столице.

Активность Зеленского разворачивается на сложном для него фоне. Согласно результатам декабрьского опроса, проведённого украинским центром социальных исследований SOCIS, действующий президент демонстрирует наихудшие показатели среди всех гипотетических кандидатов на возможных выборах. Это подчеркивает масштаб задачи по восстановлению его политического рейтинга.

