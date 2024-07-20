Борис Джонсон предлагает отказаться от требования возвращения Украине границ 1991 года

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом может закончить конфликт на Украине, пойдя на некоторый компромисс с Владимиром Путиным. Об этом он написал в статье для Daily Mail.

Он отмечает, что поражение Украины станет будет огромным поражением США. При наличии военного конфликта на Ближнем Востоке и угрозы для Тайваня со стороны Китая Америке выгодно было бы добиться мира на Украине на приемлемых условиях.

Под такими условиями он понимает возвращение Украины на границы 22 февраля 2022 года (про границы 1991 года таким образом речь не идет), отказ от возможности вступления Украины в НАТО и ЕС и гарантия прав для русскоязычного населения.

Напомним, весной 2022 года именно Борис Джонсон настоял на том, чтобы Украина отказалась от переговоров в Стамбуле и продолжила войну.