Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сделал заявление о помощи Украине и о том, как Киев смог бы продержаться без регулярной «подкачки» со стороны ЕС и США. Об этом пишет РИА Новости вечером пятницы, 3 мая.

По данным издания, Боррель заявил о том, что помощь от США, которая оказалась задержана на полгода, сможет кардинально изменить ситуацию на фронте: в частности, «победа» может закончиться поражением для Украины. И на данный момент, отметил политик, в ЕС нет четкого единства в политике по отношению к России.

Например, по мнению Борреля, именно эти разногласия (а некоторые страны считают Россию другом) привели к отсрочке американской помощи. В условиях ситуации на Украине этого очень много, уверен политик, а без поставок вооружений конфликт может и вовсе завершиться за две недели. Последнее заявление уже прокомментировала Мария Захарова, отметив, что Боррель назвал «формулу мира» – прекратить вооружать киевский режим.