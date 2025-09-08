Евросоюз уже фактически согласился играть вторые роли на переговорах по Украине, и со временем объединение может стать вассалом Соединенных Штатов. Статья с таким мнением вышла в газете Politico.

Авторами материала выступили бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт и экс-депутат Европарламента Доменек Руис Девеса. Они обвинили ЕС в слабости и в том, что он уже фактически согласиит играть второстепенную роль на мирных переговорах по прекращению украинского конфликта.

«Наш союз выглядит опасно раздробленным и слабым, застрявшим в неблагоприятной внутренней и внешней среде. Европа подвергается реальной опасности стать вассалом Америки», — указали они.

Политики добавили, что ЕС потерял авторитет на международной арене и согласие в собственных рядах. Все это привело к неактуальности его участия в решении проблем других конфликтов в мире.

Ранее этот же коллектив политиков обвинил Трампа в том, что он никогда не станет союзником Европы. Они подчеркнули, что Америка под руководством Трампа представляет собой серьезный «шок» для Европы в геополитическом, экономическом и культурном плане.