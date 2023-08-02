Бразилия выступает против расширения БРИКС

Основным противником вступление других стран в альянс БРИКС является Бразилия, сообщило агентство Reuters . Издание ссылается на трех анонимных представителей правительства страны.

Агентство отмечает, что Бразилия опасается потери авторитета в случае присоединения других государств.

«Расширение может превратить блок в нечто другое. Позиция Бразилии была связана со сплоченностью группы и сохранением нашего пространства в группе важных стран», – сказал один из источников.

Как отмечает Reuters, Бразилия будет настаивать на том, что любое расширение организации должно быть постепенным, сохранять региональный баланс и главенствующие позиции основных стран альянса – Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР.

По мнению одного из представителей бразильского правительства, новые страны могут стать партнерами БРИКС, которые получат право участвовать в саммитах, но не получат право полноценного членства в организации.

В январе 2023 года шесть государств подали заявку на членство в БРИКС. Это Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.

БРИКС был основан в июне 2006 года по итогам Петербургского экономического форума. Главная цель альянса – создание условий для эффективного сотрудничества и существенного усиления экономического и технологического потенциала стран, которые являются членами организации. Ежегодно в рамках сотрудничества БРИКС проходят саммиты, встречи на уровне министров иностранных дел государства и министров финансов.

Ближайшие саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа в ЮАР. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что не примет участие в этом мероприятии, так как его присутствие необходимо в РФ.