Брежнева лишили звания почетного гражданина Днепра

Администрация украинского Днепра (прежнее название – Днепропетровск) приняла решение лишить генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил мэр Днепра Борис Филатов в своих соцсетях.

Он уточнил, что такое решение принято после последней в 2023 году сессии городского совета.

В сентябре этого года мэрия Днепра отказалась лишать такого статуса Брежнева. Это объяснялось тем, что основанием для этого решения может послужить личное обращение самого почетного гражданина города или вынесенный ему обвинительный приговор.

В документе, который ранее подписал Филатов, отмечалось, что Брежнев ушел из жизни в 1982 году – задолго до издания на Украине так называемого закона о «декоммунизации» (2015 год), поэтому основания для лишения статуса почетного гражданина нет.

В мае 2023 года киевские депутаты проголосовали за лишение этого же статуса Брежнева, только в Киеве.

В рамках политики «декоммунизации» украинские власти с 2015 года сносят в разных регионах и городах памятники советским и русским культурным деятелям, а также переименовывают улицы, названия которых связаны с СССР и Россией.

Леонид Брежнев – советский государственный, политический и партийный деятель, занимавший высшую руководящую должность в КПСС в течение 18 лет – с 1964-го и до 1982-го года. Он родился в 1906 году в селе Каменское (ныне город Днепродзержинск, Украина). С 1938 года был заведующий отделом Днепропетровского обкома компартии Украины, с 1939-го – секретарем обкома.