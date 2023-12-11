Британия и Норвегия возглавят коалицию по поддержке украинских морских возможностей

Великобритания с Норвегией займут главенствующие позиции в новой коалиции, собранной для поддержки украинских военных возможностей на море. Коалиция будет заниматься предоставлением военных кораблей украинскому правительству. Об этом сообщили представители Минобороны королевства на официальном сайте ведомства.

В сообщении сказано, что Соединенное Королевство и Норвегия возглавят новую коалицию по поддержке Украины на море. Она займется поставкой кораблей и другой транспортной техники для того, чтобы укрепить способности украинской стороны в действиях на морской поверхности.

Накануне сообщалось о том, что Великобритания собирается передать Киеву 2 минно-поисковых корабля Sandown-класса, о чем также сообщалось на официальном интернет-ресурсе британского оборонного ведомства.