Британская армия испытывает дефицит специалистов по кибербезопасности

ВС Великобритании столкнулся с трудностями в наборе специалистов по кибербезопасности из-за возросшей угрозы атак со стороны хакеров на территории королевства. Об этом сообщило местное издание The Telegraph со ссылкой на управляющего директора по обороне и безопасности компании Capita Ричарда Холройда.

Холройд заявил, что на IT-рынке сейчас большая конкуренция. С его слов, на этом фоне, британской армии стало намного сложнее набирать специалистов по защите в сфере технологий. По словам эксперта, сложности возникли из-за американской компании Raytheon и британской BT, которые просто забрали себе всех специалистов.

По словам Холройда, все, что связано с наукой, технологиями, инженерией и математикой – это высококонкурентная среда.

Он сообщил, что в этом году армия собирается закрыть только 80% позиций по набору специалистов на фоне данных трудностей. Эксперт также сообщил, что подобные проблемы возникли даже в вопросе подбора поваров и водителей.

Эксперт также подчеркнул, что британская армия так и не дождалась скачка интереса к армейской карьере на фоне начала СВО на Украине, хотя коронация Карла III слегка воодушевила народ. Холройд заявил, что Минобороны королевства постарается решить эту проблему в течение следующих нескольких лет.