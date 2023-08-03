Британская разведка обвинила кусты в неудачном контрнаступлении ВСУ

Разведка Великобритании пришла к выводу о том, что в медленном продвижении контрнаступления ВСУ виноваты кустарники и небольшие деревья, которые вырастают на фронте. Такое заявление разведывательное ведомство сделало в своих соцсетях.

«Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета», – говорится в сообщении.

Британская разведка отметила, что такая растительность помогает маскировать оборонительные позиции ВС РФ, а также затрудняет обезвреживание минных полей.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что украинское контрнаступление началось 4 июня. По словам российского лидера, ВСУ не испытывают успехов на фронте, а ВС РФ, наоборот, оперативно отрабатывают по целям.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее также сообщил, что с начала украинского «контрнаступа», армия врага потеряла около 26 тысяч солдат и порядка 3 тысяч военной техники, в том числе – поставленной западными «партнерами».

Спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Одна из ее главных целей – защита мирного населения ДНР и ЛНР.