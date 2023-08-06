Британские СМИ назвали самую большую угрозу нацбезопасности по мнению властей

Британское правительство считает КСИР (элитная часть иранских Вооруженных сил) наибольшей опасностью для нацбезопасности Королевства. Об этом сообщает английская газета The Sunday Times .

Журналисты сообщили, что глава МВД Британии Суэллу Браверман обеспокоен тем фактом, что КСИР планирует усилить свое присутствие на территории Великобритании. Правительство также обеспокоено разведывательными данными, гласящими, что иранское правительство хочет завербовать английских преступников для совершения атак на оппонентов в Иране.

Источник газеты из министерства поведал, что они главным образом обеспокоены угрозой от Ирана, потому что он становится агрессивнее и прожорливее.

Недавно иранский МИД решил вызвать временного поверенного в делах Британии из-за того, что английское правительство ввело новые ограничения в отношении Тегерана.